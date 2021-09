Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Polnischer Staatsangehöriger nach Zahlung der Geldstrafe wegen fahren ohne Fahrerlaubnis wieder auf freien Fuß

Pomellen (ots)

Ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde bei einer Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses aus Polen kommend am Grenzübergang in Pomellen vorläufig festgenommen. Gegen ihn lag eine Notierung der STA Neubrandenburg wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Durch die Zahlung der Geldstrafe von 375,00 EUR plus 75,00 EUR Verwaltungskosten konnte er sich die ersatzweise vorgesehenen 25 Tage Freiheitsstrafe ersparen und wurde. anschließend von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell