Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt Kanister entsorgt

Einbeck (ots)

Dassel (scha) - Am Samstag, 03.04.2021, wurden der Polizei Einbeck mehrere entsorgte Kanister am Verbindungsweg zwischen Markoldendorf und Ellensen (Am Rennenberg) gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort am Fahrbahnrand insgesamt 9 leere weiße Kanister mit rotem Verschluss feststellen. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter der Telefonnummer 05561-949780 oder bei der Polizei Dassel unter der Telefonnummer 05564-999100 zu melden.

