Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Auffahrunfall mit Motorrad

Niederzissen (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 15:55 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer aus dem Kreis Ahrweiler auf einen vorausfahrenden PKW auf. Der Autofahrer befuhr in der Ortslage Niederzissen die Brohltalstraße in Richtung Oberzissen und beabsichtigte an der Einmündung zur Kapellenstraße nach links abzubiegen. Aufgrund vorfahrtberechtigter Fahrzeuge im Gegenverkehr musste der PKW abbremsen. Dies realisierte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf dem PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell