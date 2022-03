Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Unfall auf dem Parkplatz des KAUFLAND Mayen am 24.03.2022

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 24.03.2022, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Supermarktes KAUFLAND in Mayen zu einer leichten Kollision zwischen zwei PKW. Der Sachverhalt spielte sich im Bereich zwischen Haupteingang und Getränkeannahme ab. Nach dem Stand der Ermittlungen stieß dort ein silberner PKW der Marke Volvo (V 60) beim Einfahren in eine Parklücke gegen die Fahrertür eines rechts in der Parklücke daneben geparkten schwarzen Audi A4 Avant (AW-Kennzeichen). Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle und ging zum Einkaufen. Zwischenzeitlich kehrte die Fahrerin des Audi A4 zur Unfallstelle zurück und stellte den frischen Unfallschaden (ca. 1.500-2.000 Euro) an der Fahrertür ihres PKW fest. Als dann auch die Fahrerin des Volvo von ihren Einkäufen zurückkehrte, wurde sie durch die Fahrerin des Audi zur Rede gestellt. Letztendlich stritt die Fahrerin des Volvo jedoch die Schuld an der Verursachung des Unfalls ab. Nun sucht die POLIZEI nach Zeugen des Unfalls, welche die Kollision selber oder/und das Verhalten der Volvo-Fahrerin nach dem Unfall beobachtet haben. Eine Aussage in der Sache ist für das gegen die Fahrerin des Volvo eingeleitete Ermittlungsverfahren von maßgeblicher Bedeutung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell