Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der L 82 Folgemeldung zur Erstmeldung von 08:49 Uhr)

Waldorf/Niederzissen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 82 ist heute Morgen ein Autofahrer aus dem Kreis Ahrweiler verstorben. Nach dem vorläufigen Erkenntnisstand geht die Polizei derzeit von folgendem Hergang aus: Gegen 06.45 Uhr befuhr ein Pkw (Citroen) die L 82 aus Richtung Niederzissen kommend in Richtung Waldorf. Kurz vor der Ortslage Waldorf überholte der Pkw-Fahrer einen vorausfahrenden Lkw. Dabei hat er vermutlich einen entgegenkommenden Pkw (Skoda) übersehen oder unterschätzt. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Der überholende Citroen-Fahrer wurde in Folge der Kollision in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der aus dem Kreis Ahrweiler stammende Fahrer wurde vom Notarzt intensiv betreut und reanimiert, dennoch erlag er wenig später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde bei dem Unfallgeschehen ebenfalls schwer, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht lebensbedrohlich verletzt. Der ebenfalls aus dem Kreis Ahrweiler stammende Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt - ca. 40.000 Euro Gesamtschaden. Zur Klärung des Unfallhergangs im Detail wurde nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die L 82 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen des Geschehens, insbesondere der Fahrer des überholten Lkw werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden - Tel.: 02642/9382-0.

