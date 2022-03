Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Überfall auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

Zwei unbekannte Täter überfielen am Dienstagabend eine Tankstelle im Stadtteil Rheinau. Gegen 21.30 Uhr betraten zwei vermummte Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Relaisstraße. Anschließend begaben sie sich auf direktem Weg zum anwesenden Mitarbeiter hinter dem Kassentresen. Unter Vorhalt eines langen Messers forderte einer der Unbekannten die Herausgabe von Geld. Unter fortdauernder Drohung forderte er den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Im Anschluss entnahm er das Bargeld aus der Kasse und reichte es an seinen Komplizen weiter, der es in seine Jackentasche steckte. Während der Mittäter im Anschluss die Räumlichkeiten verließ, streckte der andere Täter nochmals das Messer in Richtung des Geschädigten und forderte, nicht die Polizei zu verständigen. Anschließend flüchteten beide entlang der Relaisstraße in die Otterstadter Straße. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Die beiden unbekannten männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Ca. 170 bis 175 cm groß - Schlanke Statur - Süd- bis südosteuropäischer Akzent - War bekleidet mit blauen Jeans und einer dunklen Bomberjacke oder Daunenjacke mit Kapuze - Darunter trug er einen dunklen Kapuzenpulli - Trug dunkle Schuhe - War mit einem dunklen Tuch vermummt - Hatte ein langes Messer mit einseitig geschliffener Klinke bei sich

Täter 2:

- Ca. 185 cm groß - Normale Statur - Bekleidet mit schwarzer Bomber- oder Daunenjacke mit olivgrünem Schulter- und Kapuzenbereich - Trug eine dunkle Hose und dunkle Schuhe - War mit einem dunklen Tuch vermummt

Die Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Zeugen, die auf den Überfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

