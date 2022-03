Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 7.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 597 bei Schwetzingen. Eine 31-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Opel auf der L 597 in Richtung Friedrichsfeld unterwegs. Beim Linksabbiegen an der Zufahrt zur B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg übersah die einen entgegenkommenden 64-jährigen Audi-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die beteiligten Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

