Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fehler bei Einfahrt in den fließenden Verkehr

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag um 14 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Ford von einem Grundstück in die Dührener Straße ein. Hierbei übersah sie eine ebenfalls 49-jährige Frau, welche mit ihrem Renault die Dührener Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell