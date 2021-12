Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl einer Putzmaschine

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16.-17.12.21, kam es in einem Rohbau in der Peter-Fix-Straße in Bad Neuenahr zum Diebstahl einer Putzmaschine. Das Anwesen war von der Flut geschädigt und nicht bewohnt. Im 2. OG kam für Verputzerarbeiten eine professionelle Putzmaschine (Marke PFT G4, Farbe orange) zum Einsatz. Als die Bauarbeiter am Freitag zur Baustelle zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Putzmaschine von unbekannten Tätern entwendet wurde. Der Abtransport muss durch mehrere Personen und mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Polizei sucht hier noch nach Augenzeigen.

