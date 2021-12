Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Nachtragsmeldung

Sinzig (ots)

Auf der L82, Sinzig Fahrtrichtung Schloss Ahrental, kam es am heutigen Morgen, um kurz nach 08:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Fahrbahn musste zur Durchführung von Unfallaufnahme- und Rettungsmaßnahmen zweitweise gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Fahrerin eines Kleinwagens aus bisher nicht näher geklärter Ursache in den Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Abtransport der schwerverletzten Person erfolgte durch den im Einsatz befindlichen Rettungshubschrauber.

