POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Mannheim-Neuostheim (ots)

Eine verletzte Person und ein nicht mehr fahrtüchtiges Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der B 38a. Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 38a in Richtung Neckarau unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einmündung zur Will-Sohl-Straße übersah er eine dort bei Rotlicht wartende 40-jährige Dacia-Fahrerin und fuhr ihr auf. Hierdurch wurde der Dacia nach vorne geschleudert und kam erst nach rund 100 Metern zum Stehen. Nach dem Zusammenstoß klagte die 40-Jährige über Nacken- und Rückenschmerzen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Dacia wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, am Lastwagen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Es bildete sich ein Rückstau bis nach Feudenheim.

