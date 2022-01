Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.01.2022 um 03:30 Uhr wurde eine 37-Jährige aus Neustadt in der Karolinenstraße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerin ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Dame musste ihr Fahrzeug letztlich stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Ihr Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Die Neustadterin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell