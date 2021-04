Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann hat sich zum wiederholten Mal missbräuchlich mit anderen Personalien ausgewiesen und wurde von Bundespolizei vorläufig festgenommen

Aachen (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 22-jähriger Mann aus Mali von der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen vorläufig festgenommen. Zuvor war er mit der Regionalbahn aus Belgien eingereist. Der Mann war bei der Bundespolizei in Aachen kein Unbekannter, denn er war bereits im Januar aus Belgien unerlaubt eingereist. Damals legte er einen spanischen Reisepass, der nicht für seine Person ausgestellt war, bei den Beamten vor. Er wurde wegen der ausländerrechtlichen Verstöße und wegen des Ausweismissbrauches beanzeigt sowie in Sicherungshaft für seine anstehende Rückführung nach Belgien genommen. Im Februar wurde er dann nach Belgien rückgeführt. Es wurde im Anschluss ein Einreiseverbot für ihn für Deutschland erlassen. Bei der jetzigen Kontrolle widersetzte er sich dem erlassenen Einreiseverbot und legte dreister Weise eine Kopie des im Januar bereits benutzten spanischen Reisepasses vor. Er wurde erneut wegen der ausländerrechtlichen Verstöße beanzeigt und im Anschluss wurde seine Ausreise nach Belgien überwacht.

In einem weiteren Fall reiste ein 25-jähriger Belgier am Mittwochmorgen über die BAB 44 nach Deutschland ein. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Laufen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da der Strafvollstreckungshaftbefehl eine Geldstrafe in Gesamthöhe von über 450,- Euro vorsah und er die Geldstrafe begleichen konnte, blieb ihm die ersatzweise verhängte Freiheitsstrafe von 25 Tagen erspart. Er konnte nach Zahlung der Geldstrafe seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell