Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zw. PKW und Radfahrer

Sinzig (ots)

Am 24.03.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei Remagen über einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer im Bereich Sinzig-Franken in Kenntnis gesetzt. Nach den Ermittlungen vor Ort ist anzunehmen, dass eine 66-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Ahrweiler die L82 von Sinzig kommend in Richtung Waldorf befuhr und beabsichtigte nach links zum Sportplatz Sinzig-Franken einzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 28-jährigen Radfahrer aus Heidelberg. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Remagen zu melden.

