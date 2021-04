Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifenstechen

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.04.2021, 15:30 Uhr bis Montag, 19.04.2021, 05:20 Uhr kam es in der Rhaunener Straße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten LKW. Durch bislang unbekannte Täter wurden drei Reifen, augenscheinlich mittels eines Schraubenziehers, zerstochen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.

