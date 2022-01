Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Unbekannter fährt bei Rot über Ampel - Fahrgast in Straßenbahn nach Notbremsung verletzt - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Jahnstraße / Berliner Straße über eine rote Ampel, kollidierte beinahe mit einer Straßenbahn und flüchtete anschließend. Der unbekannte Autofahrer bog trotz roter Ampel von der Jahnstraße nach links in die Berliner Straße ab, überquerte hierbei die Schienen der Straßenbahn, weshalb der herannahende Straßenbahnführer eine Notbremsung durchführte. Hierdurch stürzte eine 59- Jährige Frau in der Bahn und verletzte sich leicht. Ohne anzuhalten flüchtete der Unbekannte letztlich. Er soll mit einem schwarzen Auto unterwegs gewesen sein. Die 59-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

