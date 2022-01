Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte VW-Fahrerin streifte am Montag gegen 20 Uhr in der Bürgermeister-Fuchs-Straße einen am Straßenrand geparkten Ford und flüchtete anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtigen Autofahrerin verlief erfolglos. Der Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und eine Beschreibung der Unfallverursacherin abgeben. Diese konnten bislang noch nicht angetroffen werden. An dem Ford entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro. Die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

