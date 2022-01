Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin verursacht Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Ketsch (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr übersah eine 77-Jährige Opel-Fahrerin in der Dielheimer Straße beim Ausparken eine herannahende 20-jährige VW-Fahrerin und verunfallte mit dieser. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen daneben geparkten Mercedes geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 9.000 Euro.

