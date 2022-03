Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: Unfall nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam es in der Nacht zum Mittwoch gegen 00:30 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen und Degerloch zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines VW Sharan war auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs und fuhr auf den vorausfahrenden VW Passat eines 26-Jährigen auf. Der Passat wurde dadurch nach rechts abgewiesen und stieß dort gegen den Sprinter eines ebenfalls 26-jährigen Fahrers. Der Fahrer des VW Passat zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

