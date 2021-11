Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Einbrüche in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen 14 und 18 Uhr stiegen die Einbrecher im Schwarzdornweg in Ferndorf durch ein Badezimmerfenster in ein Haus ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Angaben zum Diebesgut gibt es derzeit nicht.

Im fast identischen Zeitraum ereignete sich ein weiterer Einbruch an der Hagener Straße. In diesem Fall hebelten die Täter eine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus auf. Dabei scheiterten sie. An der Tür entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell