Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Kaan-Marienborn schwer verletzt worden.

Der Mann hatte zuvor einen Bus an der Eisenhüttenstraße verlassen und hinter dem Fahrzeug die Fahrbahn betreten. Zeitgleich befuhr ein 42-Jähriger mit seinem LKW die Eisenhüttenstraße in Richtung Siegen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 58-Jährige die Fahrbahn ohne die nötige Aufmerksamkeit und es kam zum Zusammenstoß mit dem LKW. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

