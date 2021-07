Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Angegriffener Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen 14.07.2021 wurde der Polizei Neubrandenburg ein angegriffener Zigarettenautomat im Kulturpark in Neubrandenburg gemeldet.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zur Folge ereignete sich die Tat in der Zeit vom 13.07.2021, 23:00 Uhr bis 14.07.2021, 12:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter öffneten den Zigarettenautomaten in der Lessingstraße auf gewaltsame Weise und mittels technischer Hilfsmittel. Es wurden Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Schaden wird derzeit auf 2000 EUR geschätzt.

Zur Spurensuche und -sicherung waren Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg am Tatort im Einsatz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Neubrandenburg wird zu Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung aufgerufen. Personen, die zum genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen und akustische Wahrnehmungen gemacht haben, den Tatzeitraum näher eingrenzen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

