Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgänger verstirbt nach Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 24.02.2022, 19.38 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Tödlicher Verkehrsunfall in Nörten-Hardenberg.

Am Donnerstagabend, den 24.02.2022 um 19.38 Uhr kam es in Nörten-Hardenberg auf der Göttinger Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit seinem Pkw Mercedes die Göttinger Straße in Richtung Lange Straße. Im Bereich der Einmündung Königsberger Straße schritt ein 85-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg unvermittelt auf die Straße. Aufgrund der Dunkelheit und des herrschenden Regens war dies für den 31-jährigen Fahrzeugführer nicht zu erkennen, weshalb der Pkw ungebremst mit dem Fußgänger zusammenstieß.

Vor Ort wurde der 85-jährige Fußgänger durch eine Rettungswagenbesatzung und eine Notärztin behandelt. Anschließend wurde der Fußgänger in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. In der Nacht verstarb der 85-Jährige an seinen Verletzungen.

Der 31-jährige Fahrzeugführer des Pkw blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell