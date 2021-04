Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Person in Keller angetroffen

Wegberg (ots)

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Fußbachstraße trafen am 16. April (Freitag), gegen 13 Uhr, auf eine unbekannte männliche Person, die sich unberechtigt im Keller aufhielt. Die Anwohner verscheuchten den Unbekannten, welcher in einem roten Kleinwagen von der Tatörtlichkeit flüchtete.

