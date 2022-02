Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, 1.) Parkplatz Fronhof. Zeit: Do. 24.02.2022, 09.30 Uhr bis 09.40 Uhr und 2.) Marienstr. 25 Parkplatz vom E-Center, Do. 24.02.2022, 09.45 Uhr bis 10.30 Uhr. Ein PKW Audi Q 3, in anthrazit grauer Farbe, wurde an den genannten Parklätzen abgestellt um Einkäufe zu erledigen. Als der Bad Gandersheimer Halter vom Audi Q 3 zu Hause war, bemerkte er, dass dem Fahrzeug ein nicht unerhebl. Schaden am rechten vorderen Kotflügel zugefügt wurde. Am Radkasten waren erhebl. Kratzer und weißer Fremdlack vorhanden. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallgeschehen zu melden. Der Unfallverursacher ist flüchtig und er entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Der Aufruf sich zu melden, ergeht auch an den Unfallverursacher. Am Audi entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1200.-Euro !

