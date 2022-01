Polizei Hamburg

POL-HH: 220127-2. Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hamburg (ots)

Zeit: 25.01.2022, 18:42 - 18:51 Uhr

Ort: Hamburg, BAB 1, AS Öjendorf - BAB 1, AS Harburg - Neuländer Straße - B75, AS Neuland - Europabrücke

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen von Dienstagabend bitten die Ermittler der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Besatzung eines ProViDa-Fahrzeuges der Verkehrsdirektion Süd war am Dienstagabend auf den Fahrer eines schwarzen BMW 3-er Touring aufmerksam geworden, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Bundesautobahn 1 (BAB 1) in Fahrtrichtung Süden befuhr. Als der BMW-Fahrer im Bereich der Norderelbbrücke angehalten und überprüft werden sollte, missachtete er die Anhaltesignale des ProViDa-Wagens und beschleunigte sein Fahrzeug stattdessen (siehe hierzu auch die Pressemitteilung 220126-3.).

Bei der Verfolgung geriet der BMW aufgrund des starken Feierabendverkehrs mehrere Male außer Sichtweite. Der Fahrer steuerte sein Auto rücksichtslos und überholte diverse Fahrzeuge. Er befuhr während seiner Flucht folgende Straßenzüge:

BAB 1 Norderelbbrücke - Autobahnkreuz Hamburg-Süd - Anschlussstelle Harburg - Neuländer Straße in Richtung Hannoversche Straße - Neuländer Straße/Anschlussstelle Neuland - B 75 in Fahrtrichtung Norden

Auf der Bundesstraße 75 (B75) befand sich die ProViDa-Besatzung wieder unmittelbar hinter dem BMW, als dieser seine Geschwindigkeit verringerte und letztlich auf dem Seitensteifen anhielt.

Bei der Überprüfung des 43-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aber auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Zeugen oder durch das Fahrverhalten betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Verkehrsdirektion Süd unter der Rufnummer 040/4286-54961 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell