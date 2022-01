Polizei Hamburg

POL-HH: 220126-2. Mutmaßlicher Drogendealer fährt ohne Licht Fahrrad - Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.01.2022, 19:35 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Norderstraße

Einem mutmaßlichen Drogendealer wurde gestern Abend in St. Georg sein nicht verkehrssicheres Fahrrad zum Verhängnis. Er wurde einem Haftrichter zugeführt.

Beamten der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) fiel der Mann gestern Abend in St. Georg aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise auf einem unbeleuchteten Fahrrad auf. Als die Polizisten den 40-jährigen Iraner in der Norderstraße anhielten, warf er noch einen Gegenstand von sich, was den Beamten jedoch nicht entging. Sie stellten fest, dass es sich hierbei um rund 30 Gramm mutmaßlichen Heroins handelte, eingewickelt in eine Plastikfolie. Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen stellten die Beamten außerdem ein griffbereit mitgeführtes Messer sicher.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten den 40-Jährigen einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Rauschgiftdezernat (LKA 68) geführt und dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell