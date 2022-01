Polizei Hamburg

POL-HH: 220125-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.01.2022, 10:10 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Alter Zollweg/Rahlstedter Weg

Bei einem Verkehrsunfall in Rahlstedt ist letzten Donnerstag ein 66-jähriger Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen bog ein 73-jähriger Fahrer eines Honda Jazz vom Rahlstedter Weg in den Alten Zollweg ab und erfasste hierbei den Pedelecfahrer, der den Rahlstedter Weg auf dem Radweg in Richtung Farmsen befuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend schwerverletzt mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere, ob der Fahrer des Honda beim Abbiegen aus Richtung Farmsen-Berne oder aus Richtung Tonndorf gekommen ist.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei der Verkehrsdirektion Ost oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler auch einen Mann als Zeugen, der zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem roten Pkw hinter dem Honda gefahren ist.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell