POL-HH: 220125-1. Zwei Pkw-Fahrer zu schnell auf den Bundesautobahnen BAB 255 und BAB 1

Hamburg (ots)

Zeiten: a. 24.01.2022, 20:15 Uhr

b. 24.01.2022, 22:20 Uhr Orte: a. Hamburg-Wilhelmsburg, BAB 255, Fahrtrichtung Süden b. Hamburg-Moorfleet, BAB 1, Fahrtrichtung Süden

Beamte der Verkehrsdirektion dokumentierten mit ProViDa-Fahrzeugen (Proof-Video-Data) Verkehrsverstöße eines 23-Jährigen sowie eines 52-Jährigen. Zudem wurde ein 34-jähriger Beifahrer wegen bestehender Haftbefehle der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

a. Der Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) fiel gestern Abend ein BMW auf, der die BAB 255 zu schnell in Richtung Süden befuhr. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von 141 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Der mit zwei Personen besetzte BMW wurde anschließend auf dem Rastplatz Stillhorn angehalten und kontrolliert.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der 23-jährige deutsche Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde anschließend vor Ort entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Der Geschwindigkeitsverstoß wird zudem mit 320 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten im Fahreignungsregister geahndet.

Die Überprüfung des 34-jährigen deutschen Beifahrers ergab, dass gegen diesen vier Haftbefehle mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von knapp über einem Jahr bestehen. Der Mann wurde daraufhin dem Polizeikommissariat 44 zugeführt. Hier fanden die Beamten zudem noch zwei Beutel mit Marihuana bei ihm. Anschließend wurde er der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

b. Als die Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) gestern am späten Abend die BAB 1 in Richtung Süden befuhr, wurde sie im Tunnel Moorfleet, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zugelassen ist, von einem BMW mit erheblichem Geschwindigkeitsüberschuss überholt. Sie folgten daraufhin dem rund 200 PS starken BMW und dokumentierten eine Geschwindigkeit von 220 km/h. Bei seiner Fahrt, bei der offenbar die technische Höchstgeschwindigkeit des BMW ausgeschöpft wurde, überholte der Fahrer im weiteren Verlauf rücksichtslos diverse Fahrzeuge. Das Autobahnkreuz Norderelbe durchfuhr der Fahrer anschließend bei zugelassenen 80 km/h mit 140 km/h. Im weiteren Verlauf befuhr der Pkw die B 75, die er an der Anschlussstelle Georgswerder verließ. Die Beamten stoppten den BMW in der Veddeler Straße und überprüften den Fahrer, einen 52-jährigen Deutschen. Sowohl den Führerschein als auch den Pkw des Mannes, dem aufgrund seiner Fahrweise ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen wird, beschlagnahmten die Beamten. Dem Fahrer droht neben einer empfindlichen Geldstrafe und der Entziehung der Fahrerlaubnis für circa ein Jahr auch die ersatzlose Einziehung seines BMW.

