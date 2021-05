Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rangierer beschädigt Parkbügel

Landau (ots)

Bereits am 08.05.2021 beobachteten Zeugen in der Neustadter Straße, Höhe der Hausnummer 16, einen blauen BMW, welcher gegen 15:30 Uhr rückwärts rangierte und insgesamt zwei Mal gegen einen nach oben geklappten Parkbügel stieß und diesem beschädigte. Ein Kennzeichen konnte von der Zeugin nicht abgelesen werden. Der PKW müsste im Heck erhebliche Beschädigungen aufweisen. Der Schaden an dem Parkbügel beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei Landau nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

