Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim, Wieterstraße / Bürgermeister-Peters-Straße, Donnerstag, 24.02.2022, 09.30 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Pkw fährt in Baustelle.

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 87-jähriger Northeimer mit seinem Pkw Skoda die Wieterstraße in Fahrtrichtung Wieterallee. Im Kreuzungsbereich Wieterstraße Ecke Bürgermeister-Peters-Straße fuhr er aufgrund eines medizinischen Notfalls ungebremst in eine eingerichtete Baustelle.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst betreut und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund des Verkehrsunfalls war der Pkw Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Schadenshöhe am Pkw kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zudem wurden ein Verkehrszeichen und zwei Bauzaunelemente beschädigt, hier beläuft sich die Schadenshöhe auf circa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell