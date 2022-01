Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040122-8: Eine leicht verletzte Person bei Abbiegeunfall

Gummersbach (ots)

Eine Leichtverletzte und zwei kaputte Autos, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (3. Januar) auf der Kreuzung La-Roche-Sur-Yon-Straße/Moltkestraße ereignete. Eine 19-jährige Gummersbacherin fuhr gegen 16:30 Uhr aus Richtung Reininghauser Straße kommend die La-Roche-Sur-Yon-Straße entlang und beabsichtigte in die Moltkestraße in Richtung Kreishaus abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem auf der La-Roche-Sur-Yon-Straße in Richtung Goebelstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigtem 17-jährigen Fahrschüler aus Gummersbach und seinem Fahrlehrer. Bei dem Zusammenprall verletzte sich die 19-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell