Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030122-7: Fußgängerin bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Bergneustadt (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Montagnachmittag (3. Januar) eine 48-jährige Fußgängerin aus Bergneustadt bei einem Unfall mit einem Lkw zugezogen. Die Verunglückte war gegen 15.05 Uhr auf dem rechten Gehweg der Othestraße in Richtung Bergneustadt-Zentrum gelaufen und überquerte in dem Moment eine Firmenzufahrt, als ein 42-Jähriger mit einem Lkw von der Othestraße aus nach rechts auf das Firmengelände einfahren wollte. Die 48-Jährige geriet dabei unter den Lkw und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach einer Erstversorgung am Unfallort in eine Kölner Klinik. Die Unfallstelle ist derzeit noch gesperrt.

