Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020122-5: Diesel aus Lkw abgezapft

Lindlar (ots)

In Lindlar-Bolzenbach haben Unbekannte in der Nacht zu Silvester aus zwei Lkw etwa 400 Liter Diesel abgezapft und gestohlen. Die beiden Lkw waren auf einem Grundstück der Straße "Am Bolzenbacher Kreuz" abgestellt. Zwischen 20.00 und 06.00 Uhr schraubten die Täter die Tankdeckel der beiden Lkw ab und entnahmen etwa 400 Liter Diesel. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

