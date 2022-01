Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020122-4: 41-Jährige leicht verletzt aus Autowrack befreit

Bild-Infos

Download

Wiehl (ots)

Mit lediglich leichten Verletzungen hat eine 41-jährige Autofahrerin einen Unfall am Neujahrstag überstanden. Die Nümbrechterin war aus Richtung Alperbrück kommend auf der L 336 in Richtung Gummersbach unterwegs, als sie gegen 13.25 Uhr kurz vor dem Abzweig nach Kehlinghausen die Kontrolle über ihren Opel verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Lichtsignalanlage. Zwar zog sich die 41-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu, konnte ihr Auto aber wegen der starken Beschädigungen nicht mehr verlassen. Um die Nümbrechterin aus ihrem Auto zu befreien, trennte die Feuerwehr zunächst das Fahrzeugdach ab, bevor ein Rettungswagen sie zur ambulanten Versorgung in das Gummersbacher Krankenhaus bringen konnte. Während der Rettungsarbeiten war die L 336 teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell