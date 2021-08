Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Mutmaßlich betrügerischer "Pflegedienst" kommt wieder

Duisburg (ots)

Am Freitagmorgen (13. August) hat eine 27-Jährige an der Tür einer 94-jährigen Seniorin auf der Siegfriedstraße geklingelt und sich als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgegeben. Die Seniorin erkannte die Frau als eine der Täterinnen wieder, die sie zwei Tage zuvor in der Wohnung bestohlen haben sollen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4993564). Weil sie ihr Kommen einen Tag zuvor telefonisch angekündigt hatte, wurde sie von Polizeibeamten an der Wohnungstür in Empfang genommen. Die zivilen Ermittler nahmen die 27-Jährige fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde sie dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Vor dem Haus trafen die Polizisten auf die mutmaßliche Komplizin (41) der vermeintlichen Pflegedienstmitarbeiterin. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

Hinweis:

Zunächst berichtete die Seniorin, dass die Frauen eine Perlenkette gestohlen hatten. Später stellte sich heraus, dass nicht die Perlenkette sondern Geld gestohlen wurde.

