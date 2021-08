Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Perlenkette gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Mittwochvormittag (11. August, 10 Uhr) eine Perlenkette aus der Wohnung einer 94-jährigen an der Siegfriedstraße gestohlen. Unter dem Vorwand von einem Pflegedienst zu kommen, gelangten die beiden Betrügerinnen hinein und stahlen in einem unbeobachteten Moment eine Perlenkette aus dem Schlafzimmer. Dann gingen sie wieder. Eine Täterin soll etwa 45 Jahre alt und auffallend dick gewesen sein. Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

