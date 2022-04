POL-MR: Spiegelschaden nach Kollision auf der K 3 - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg Nach zwei Brandstiftungen am Mittwoch, 30. März, gegen 16 Uhr, auf dem Gelände der Aral-Tankstelle am Krummbogen nahmen die Brandursachenermittler die Kripo Marburg am Donnerstag, 31. März einen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Der polizeibekannte 36-Jährige aus dem ...

mehr