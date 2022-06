Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochwertiges Fahrzeug entwendet! Vorsicht bei "Keyless-Go Systemen"!

Schwegenheim (ots)

In der Mittwochnacht wurde in Schwegenheim ein hochwertiger Audi SQ7 aus der Einfahrt eines Hauses entwendet. Die unbekannten Täter nutzen hierbei das "Keyless-Go System" des Fahrzeuges aus, um dieses zu entwenden. Bei dieser Vorgehensweise verlängern Täter mittels einer Verstärkung die Reichweite und Feldstärke des Signals, sodass die Elektronik des Fahrzeugs davon ausgeht, dass der Chip/Fahrzeugschlüssel in unmittelbarer Nähe ist. Damit können die Täter dann wie der berechtigte Fahrzeugführer agieren. Ist das Fahrzeug einmal entriegelt und gestartet, erfolgt keine weitere Überprüfung seitens der Fahrzeugelektronik. Um dies zu verhindern, bietet es sich an, die Fahrzeugschlüssel in einer funksignalabschirmenden Hülle aufzubewahren. Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls in Schwegenheim dauern an.

