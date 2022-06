Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrtsunfall mit Einsatz eines Rettungshubschraubers

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Edenkoben (ots)

Am 08.06.22 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 72-jähriger Pkw-Führer zunächst die BAB 65 in Fahrtrichtung Neustadt und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Edenkoben. Als er an der Kreisstraße 6 nach links in Richtung Edenkoben abbog, übersah er eine aus Richtung Venningen heranfahrende, vorfahrtsberechtigte 40-jährige Pkw-Führerin und kollidierte mit ihr. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 40-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 72-Jährige sowie dessen Fahrzeuginsassen wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der An- und Abflug des Rettungshubschraubers erforderte eine kurzzeitige Vollsperrung der Kreisstraße 6, wodurch der Verkehr beeinträchtigt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell