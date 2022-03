Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Vorfahrtsverletzung führt zu hohem Sach- sowie Personenschaden

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es bereits gegen 5:30 Uhr zwischen zwei Pkws zu einem Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer hatte beim Linksabbiegen in die Theodor-Storm-Straße die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 33-jährigen Hyundai-Fahrer missachtet. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Infolge der Kollision kam es zu jeweils hohem Sachschaden der beteiligten Fahrzeuge in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß am Oberarm leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Hyundai wurde vor Ort abgeschleppt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal kam zur Unfallaufnahme vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell