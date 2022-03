Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 45-Jährige Opel-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden und wird dabei schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch kam gegen 11:30 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Opel Corsa aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe eines Anwesens in der Steubenstraße, Bereich Almenhof, mit einem ordnungsgemäß geparkten Jeep. Der Jeep wurde durch den Zusammenstoß außerdem auf einen davor geparkten VW aufgeschoben, wodurch auch dieser beschädigt wurde. Die Kollision war so erheblich, dass der Opel Corsa unmittelbar nach dem Aufprall linksseitig auf das Fahrzeugdach umkippte und dadurch zum Stehen kam. Die 45-Jährige wurde infolge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und musste zur weiteren stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein hoher Gesamtschaden von schätzungsweise 55.000,- EUR. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin, sowie der Jeep mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen kam es wegen notwendiger Reinigungsmaßnahmen durch eine Fachfirma außerdem kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Zeugen des Unfalls können sich unter der Rufnummer 0621 174-4222 melden.

