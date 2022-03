Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von 7 Uhr bis 10:30 Uhr am gestrigen Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Peugeot Kastenwagen in der Robert-Bosch-Straße und flüchtete trotz hohem Unfallschaden. Als der Fahrer des Wagens an sein Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite. Der Sachschaden dürfte sich erste Schätzungen nach auf mindestens 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Ladenburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachteten oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 an die Ermittler zu wenden.

