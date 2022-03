Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf

Wathlingen - Doppelte Amtseinführung im Süd-Ost-Verbund +++ Anne Hasselmann neue Leiterin der Polizeistation Wathlingen +++ Karsten Kuhls Leiter der Polizeistation Lachendorf

Celle (ots)

Am heutigen Tag wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde die beiden neuen Leiter der Polizeistationen Lachendorf und Wathlingen in ihr Amt eingeführt.

Mit der 38- jährigen Polizeihauptkommissarin Anne Hasselmann dürfen sich die Mitarbeiter der Polizeistation Wathlingen über eine engagierte, fachlich breit aufgestellte Führungskraft in ihren Reihen freuen. Nach ihrem Studium im Jahr 2006 war sie in verschiedenen Funktionen im Einsatz-und Ermittlungsbereich in Lüneburg, Bad Fallingbostel und Celle eingesetzt. Führungserfahrung sammelte sie bereits beim Polizeikommissariat Bergen als Dienstschichtleiterin. Zuletzt versah sie ihren Dienst im Stab der Leitung der Polizeiinspektion Celle, unter anderem als Pressesprecherin und im zentralen Kriminaldienst.

Bei der Polizeistation Lachendorf hingegen gibt es nur auf dem Papier einen Führungswechsel.

Tatsächlich wird die Dienststelle bereits seit gut einem Jahr durch den Ersten Kriminalhauptkommisar Karsten Kuhls geleitet. Sein offizieller Vorgänger, Jürgen Schubbert, war nach einem Rechtsstreit über die Hinausschiebung seines Ruhestands dorthin versetzt worden, hatte allerdings die Arbeit nie aufgenommen. Nach der kürzlich erfolgten Pensionierung Schubberts wurde Karsten Kuhls nun auch offiziell die Leitung der Polizeistation übertragen.

Mit dem 58- jährigen Karsten Kuhls haben die Mitarbeitenden in Lachendorf einen Vorgesetzten, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat und die Region aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in Lachendorf und Wathlingen gut kennt.

Karsten Kuhls blickt auf mehr als vierzig Jahre Polizeiarbeit zurück. Er trat im Jahr 1980 in den mittleren Polizeidienst ein und erwarb im Laufe der Jahre umfangreiche Erfahrungen in vielen Bereichen der Polizeiarbeit. Nach seinem Studium wechselte er im Jahr 2002 in den gehobenen Dienst und war in verschiedenen Organisationseinheiten sowohl im Einsatz- als auch im Ermittlungsbereich tätig. Er leitete mehrere Ermittlungs-und Mordkommissionen, zuletzt im Jahr 2018.

Der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Eckart Pfeiffer, wünschte den beiden Führungskräften viel Glück und Geschick für ihre Aufgabe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell