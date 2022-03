Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Streit zwischen Familien löst größeren Polizeieinsatz aus

Celle (ots)

Am Montagnachmittag kam es während einer Kinderturnstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bereits zerstrittenen Familien. Anschließend suchten mehrere Männer die Wohnanschrift der anderen Familie auf. Als es ihnen nicht gelang, gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen, suchten sie ein weiteres Haus von Angehörigen dieser Familie auf. Nachdem sie hier mehrere Personen durch Schläge und Tritte verletzt hatten, fuhren sie mit einem PKW davon. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort und leitete Fahndungsmaßnahmen ein, die zur Ermittlung der vier Männer führten. Die Beamten führten sogenannte Gefährderansprachen durch. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung dauern an.

