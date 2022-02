Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Aktionstag der Polizei gegen Taschendiebstahl im Supermarkt

Celle (ots)

Häufig werden Taschendiebstähle nicht nur im Gedränge von Einkaufsstraßen begangen! Gerade auch in Geschäften und vor allem Supermärkten, in denen die Menschen mit dem Einkaufen beschäftigt sind, nutzen Diebe günstige Gelegenheiten.

Wie kann ich mich vor Taschendiebstahl schützen? Worauf achten Taschendiebe? Wie suchen sie ihre Opfer aus?

Diese und noch weitere Fragen beantworten Mitarbeitende der Polizei Celle am kommenden Donnerstag, 03.03.2022, in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr, vor zahlreichen Supermärkten in Stadt und Landkreis Celle.

Mit dieser Aktion wollen Polizistinnen und Polizisten die Bevölkerung vor Taschendiebstahl im Supermarkt schützen und auf die Maschen der Täter aufmerksam machen.

Die Beauftragte für Kriminalprävention, Cosima Bauer, steht gemeinsam mit der Pressesprecherin Birgit Insinger, vor dem Aldi Markt, Alter Bremer Weg 199 in Celle, für Presseanfragen und O-Töne zur Verfügung.

