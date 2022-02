Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ovelgönne - Aggressive Wildschweinrotte sorgt für Verwüstung

Celle (ots)

Am Freitagnachmittag (25.02.) zogen ca. 20 Wildschweine auf der Bundesstraße 214 umher, beschädigten Zäune und liefen auf Grundstücke eines nördlich gelegenen Wohngebietes. Dabei verwüsteten sie Gartenanlagen und versetzten die Anwohner in Angst und Schrecken. Eins der Tiere fiel in einen Gartenteich, konnte sich aber eigenständig wieder aus dem Wasser befreien. Schließlich kam es noch zu einem Verkehrsunfall: Ein Wildschwein kollidierte mit einem PKW auf der Bundesstraße 214 und wurde dabei so schwer verletzt, dass es verendete. Durch hinzugezogene Jäger mit Hunden und eingesetzte Polizeikräfte wurden die Schweine aus dem Wohngebiet zurück in den Wald getrieben. Leider mussten zwei besonders aggressive Tiere aus der Rotte durch Jäger erlegt werden. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Bundesstraße musste teilweise voll gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

