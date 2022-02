Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brandalarm im Mehrfamilienwohnhaus

Celle / Neuenhäusen (ots)

Am Sonntagmorgen, 27.02.2022 löste in einem Mehrfamilienhaus in der Bernstorffstraße in Celle ein Rauchmelder Alarm aus. Anwohner konnten dabei unbestimmten Brandgeruch im Haus feststellen. Bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei konnten sich die Hausbewohner mehrheitlich untereinander benachrichtigen und das Haus verlassen. Bei der darauffolgenden Gebäudeüberprüfung konnte von Feuerwehrkräften eine geschlossene Wohnungstür geöffnet werden. In der Wohnung wurde dann der alarmauslösende Brandgeruch festgestellt und dabei der 21-jährige männliche Bewohner schlafend angetroffen. Als Auslöser des Brandgeruchs konnte ein Kochtopf mit angebrannten Essensresten auf der eingeschalteten Herdplatte vorgefunden werden. Bis auf den Kochtopf mit dem Essen kam es im Haus glücklicherweise zu keinen weiteren Beschädigungen. Der geweckte und ansprechbare "unglückliche" Koch wurde anschließend von Rettungskräften zur vorsorglichen ärztlichen Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Erneut hat sich aber wieder gezeigt, dass funktionierende Rauchmelder wichtig und lebensrettend sein können. /kol.

