Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Celle (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag in der Celler Straße. Ein 21 Jahre alter Fahrzeugführer war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als vor ihm plötzlich ein PKW bremsen musste. Aus Unaufmerksamkeit fuhr der 21 -Jährige auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Dabei erlitten er und die 31-jährige Beifahrerin des bremsenden Fahrzeugs leichte Verletzungen. Der 35 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

