POL-CE: Celle - Taxibetrüger festgehalten

Celle (ots)

Am Mittwochabend (24.02.) bestieg ein Mann am Hauptbahnhof in Hannover ein Taxi und ließ sich nach Celle fahren. Er wies den Taxifahrer an, am Thaerplatz anzuhalten. Als es ans Bezahlen ging, stellte sich heraus, dass der Fahrgast weder Geld noch sonstige Zahlungsmittel dabeihatte. Der Mann öffnete die Tür und versuchte, sich ohne Begleichung der Fahrtkosten in Höhe von fast 200,- EUR aus dem Staub zu machen. Dem 65-jährigen Taxifahrer gelang es, den Mann festzuhalten. Eine zufällig vorbeikommende Passantin rief die Polizei, die den säumigen Zahler mit zur Wache nahm und seine Identität feststellte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 49-Jährigen, der er kürzlich aus einer Haft entlassen war und Verwandte in Celle besuchen wollte. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug.

